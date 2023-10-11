Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с сотрудниками МФЦ региона и поздравил их с победой во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России». Впервые липчане завоевали награды сразу в трёх номинациях.

Лучшим универсальным специалистом признана Надежда Позднякова. Она работает в отделении УМФЦ в Ельце, владеет русским жестовым языком и обслуживает клиентов с ограничениями слуха и речи, прошла путь от сотрудника приёма документов до заместителя руководителя структурного подразделения. Еще две награды липчане получили в номинации «Крупная региональная сеть» и «Лучший проект МФЦ». Отмечен проект «Коммунальные услуги — без стресса», он позволяет липчанам при смене собственника в квартире подать новые данные только в МФЦ. Отправлять их во все ресурсоснабжающие организации не нужно.

«Развитие системы предоставления государственных услуг в регионе направлено, прежде всего, на упрощение этой процедуры для жителей области. Отрадно, что опыт Липецкой области отмечен на всероссийском уровне. Наша самая большая ценность — это люди, которые своими неравнодушием и активностью, идеями совершенствуют систему и помогают нам двигаться веред», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.