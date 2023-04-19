Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня наградил 60 сотрудников службы занятости региона. Событие было приурочено к их профессиональному празднику, который отмечается 19 апреля в день основания службы занятости в России, и состоялось в большом зале правительства области.

«Модернизацию службы занятости, которую вы провели всего за два года, сложно переоценить. Как сегодня выглядят офисы службы занятости, сколько услуг предоставляют и с каким участием относятся к клиентам сотрудники – все это итог этой работы. Как следствие, вырос поток людей, которые к вам обращаются, их удовлетворенность оказанной им помощью – все это заслуживает слов благодарности, которые мы сегодня вам говорим», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

В 2021 году Липецкая область присоединилась к пилотному проекту по модернизации службы занятости. Сейчас уже полностью обновлены девять центров занятости: в Липецком, Елецком районах, городах Грязи и Елец, сёлах Долгоруково, Хлевное, Красное и Измалково. До конца года преобразование ждёт ещё 11 центров. Все они превращаются в современные государственные кадровые агентства.

Изменились принципы работы с соискателями. Им помогают карьерные консультанты, которые владеют информацией не только о вакансиях, но и о возможностях профобучения, мерах поддержки. Клиенты могут пройти анкетирование, чтобы выявить свои истинные потребности, тренинги по саморазвитию. Полностью поменялась работа с работодателями. За каждым из них теперь закреплён персональный менеджер. Работодателям предлагают организовывать открытые отборы с участием потенциальных работников на площадках центров занятости и присоединяться к ярмаркам вакансий. Буквально на днях состоялся региональный этап всероссийской ярмарки вакансий. Ее посетили 4250 жителей Липецкой области. Им было предложено около 10000 вакансий от 140 работодателей. Новые подходы в работе позволяют трудоустраивать соискателей из других регионов.

Всего за два года работу с помощью службы занятости Липецкой области нашли более 47 тысяч человек. С начала этого года – более 5 тысяч человек. Деятельность службы занятости Липецкой области высоко оценили на VII Санкт-Петербургском Международном форуме труда. Награды были получены в номинациях «За внедрение клиентоцентричности», «За работу с внутренним клиентом» и «PR-направление».

«Липецкая служба занятости работает на «отлично» – и в части трудоустройства граждан, и их переобучения. Как результат – безработица в регионе – одна из самых низких в стране. Липецкая область – пример того, как службе занятости нужно выстраивать взаимодействие с работодателями, клиентами и между сотрудниками внутри коллектива», – отметил присутствующий на церемонии награждения заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.