Ветеран Андрей Самсонов отпраздновал 100-летний юбилей. С днём рождения почетного гражданина Липецкой области поздравил глава региона Игорь Артамонов, позвонив ему по видеосвязи.

«Вы – олицетворение нашей истории. Вы сражались на фронтах и ведете большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы вам очень благодарны. Желаем вам здоровья, близкие о Вас заботятся. С днем рождения и с наступающим новым годом», – сказал Игорь Артамонов.

Андрей Самсонов родился 26 декабря 1920 года в селе Звягино Козельского района Калужской области. После окончания школы год работал учителем, затем поступил в военное училище и за четыре дня до начала войны был направлен в батальон связи мотострелковой дивизии в Брестской области. Участвовал в обороне Москвы, затем был переброшен в Сталинград, где воевал и противостоял немецкой авиации. Потом освобождал Белоруссию. Он награждён медалью «За оборону Сталинграда» (1942 год), медалями «За оборону Москвы» (1945 год), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 год), орденом Красной Звезды (1954 год), орденом Отечественной войны II степени (1985 год), медалью Жукова (1996 год) и другими юбилейными наградами Родины.