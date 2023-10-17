Свой профессиональный праздник отмечают сегодня врачи-терапевты. Медиков, которые переехали в Липецкую область, пригласил в Правительство региона губернатор Игорь Артамонов.

«Ваша профессия — одна из самых востребованных. На участкового терапевта приходятся очень большая нагрузка и ответственность. Знаю, что все вы приехали в Липецкую область из других регионов, мы ценим такое доверие, будем и дальше развивать систему здравоохранения региона», — отметил губернатор.

Все участницы встречи воспользовались программой «Губернаторские полтора миллиона». Те, кто устроился работать в селе, одновременно вошли в программу «Земский доктор». Участницы встречи отметили, что переезд прошёл при содействии управления здравоохранения Липецкой области. Докторам помогали с устройством детей в садик, предоставлением служебного жилья, компенсацией за аренду.

Сегодня в поликлиниках и больницах Липецкой области работают 349 терапевтов. А за время действия программы «Губернаторские полтора миллиона» в наш регион приехало 159 врачей этой специальности.