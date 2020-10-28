Игорь Артамонов познакомился с работой Фонда развития промышленности Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов побывал в центре «Мой бизнес» на улице Кузнечной, 8 в Липецке. Руководитель области познакомился с организаций работы специалистов и офисов в целом.

В здании центра размещены организации инфраструктуры поддержки бизнеса, ряд служб органов государственной власти, а также Фонд развития промышленности Липецкой области. Центр «Мой бизнес» открылся в феврале нынешнего года и был создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Здесь предприниматели получают весь комплекс сервисов и мер поддержки для организации и развития своего дела. Можно зарегистрировать бизнес, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение предпринимательству. «Центр функционирует по принципу «одного окна», здесь сосредоточены все организации, которые работают с предпринимателями. Это и центр поддержки, и налоговая, и банки. Офис современный, и он очень полезен предпринимателям», – считает Игорь Артамонов.

Для посетителей центра «Мой бизнес» оборудованы комфортные зоны ожидания и информирования, восемь «окон» приема и оказания услуг, две точки общественного доступа в интернет, конференц-зал на 60 мест, две переговорные комнаты, коворкинг-центр на пять рабочих мест. В течение года на бесплатной основе здесь проводятся семинары, тренинги, круглые столы, конференции и деловые игры.

Особое внимание глава региона обратил на работу Фонда развития промышленности Липецкой области. Игорь Артамонов и директор фонда Дмитрий Никитин обсудили с заместителем главы региона Дмитрием Аверовым, начальником управления экономического развития Липецкой области Сергеем Курбатовым и руководителем управления инвестиций и инноваций региона Евгенией Локтионовой первоочередные задачи и наметили пути их решения. Подчеркивалось, что большинству предприятий нужен даже не финансовый, а управленческий ресурс для того, чтобы качественно поддерживать те проекты, по которым есть потенциал. У Липецкой области большие перспективы, в частности, в плане федеральных мер поддержки экспортных проектов и проектов импортозамещения.

«Регион стремится к увеличению количества конкурентоспособных предприятий, – подчеркнул Игорь Артамонов. – У нас многие предприятия не экспортоориентированые, то есть возникла ниша для региональной власти – поддержать предприятия, нарастить объемы и выйти на экспорт. У нас есть все возможности развиваться в этом направлении. При этом стимулировать нужно не все подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты».

По итогам 2019 года Фонд развития промышленности Липецкой области занял четвертое место в рейтинге эффективности региональных ФРП. Целью деятельности Фонда является содействие в реализации на территории Липецкой области промышленной политики Российской Федерации и осуществление мер поддержки, предоставляемых субъектам деятельности в сфере промышленности. Фонд позволяет тиражировать модель работы федеральной структуры на проекты регионального масштаба. Это повышает уровень доступности инвестиционных средств.

Финансирование предоставляется в виде займов субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации проектов, направленных на создание, завершение разработки и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции с процентной ставкой от 1 до 5% годовых. Действуя на условиях софинансирования в рамках соглашения о взаимодействии, федеральный и региональный фонды выдают целевые займы объемом до 100 млн рублей. Такие проекты зачастую выступают ключевыми драйверами развития региональных экономик. Федеральный и региональный фонды предоставляют совместные займы на реализацию проектов в рамках программ «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Повышение производительности труда» в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства региона).