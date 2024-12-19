Взять на вооружение передовой опыт с применением современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, для пресечения и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ предложил губернатор Игорь Артамонов в ходе заседания антинаркотической комиссии в Липецкой области, состоявшейся в региональном правительстве.

«Искусственный интеллект — это инструмент, который уже сегодня помогает в решении многих важных задач. У Липецкой области есть успешный опыт применения ИИ во многих сферах. И у других регионов тоже есть интересные практики, которые мы можем изучить. В конкретном случае речь идёт о борьбе с наркопреступлениями», – отметил Игорь Артамонов.

В частности, на заседании рассмотрены меры по предупреждению вовлечения иностранных граждан в процесс нелегального распространения психотропных веществ и пресечению каналов сбыта.

Отмечено, что в сравнении с 2023 в текущем году в Липецкой области сократилось число впервые поставленных на учет наркозависимых, а также количество отравлений и летальных исходов. Подавляющее большинство употребляющих – неработающие граждане. Губернатор предложил провести глубокий анализ этой категории, чтобы понять причины, приведшие к пагубной привычке, и на основе этой информации усовершенствовать профилактическую работу.