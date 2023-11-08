Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой об увеличении до 250 тысяч рублей единовременной выплаты липецким контрактникам, принимающим участие в СВО. Об этом руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале.

Также он отметил, что планируется изменение условий получения указанной выплаты. Предлагается отменить пункт, где указано, что гражданин должен быть прописан на территории региона.

«Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты», – подчеркнул губернатор.

Инициативу рассмотрят депутаты на внеочередной сессии областного парламента. Она состоится 10 ноября.

Кроме того, в своём посте губернатор поблагодарил предпринимателей Липецкой области за поддержку бойцов. «Хочу отметить большую помощь нашим бойцам от ряда предприятий региона. Это и дополнительные выплаты в размере 200 тысяч, и отправка гуманитарных грузов. Надеюсь, таких небезразличных патриотов будет ещё больше. Только вместе мы сможем приблизить победу», – подытожил губернатор.