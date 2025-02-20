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Игорь Артамонов предложил присвоить липецким ветеранам звание «Почётный гражданин муниципального образования»

1 час назад

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Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования» всем проживающим в Липецкой области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предложил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В преддверии 80-летия Великой Победы Владимир Путин предложил присвоить фронтовикам звание почётных граждан своих городов, районов и муниципалитетов. Это далеко не формальность. Это признание, уважение, наша благодарность тем, кто защитил страну. Липецкая область поддерживает эту инициативу», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов сообщил, что в ближайшее время инициатива будет направлена руководителям районов и округов.

«Фронтовики – это люди, которые сражались за наше будущее, защищали Родину, не думая о страхе и боли. Они – живая история. Они вынесли тяжелейшие испытания и завоевали Победу ценой невероятных усилий. Пока они с нами, у нас есть возможность сказать им «спасибо» лично. Их имена навсегда останутся в истории Липецкой области, в наших сердцах, в семьях», – написал губернатор в своих соцсетях.

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