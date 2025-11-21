Игорь Артамонов предложил распространить сельскую ипотеку на работников туриндустрии

Инициативы Липецкой области по развитию сферы туризма были сегодня озвучены на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм». Губернатор региона Игорь Артамонов представил ряд системных предложений. Ключевой инициативой стало расширение программы сельской ипотеки на работников туристической отрасли для закрепления кадров в регионах.

«Нам нужны не только новые объекты, но и кадры, которые в них будут работать. Поэтому идея с «туристической» сельской ипотекой – логичный шаг для закрепления специалистов на местах. Инициатива требует проработки на федеральном уровне, но обсуждать её пора уже сейчас», – отметил Игорь Артамонов.

В ходе заседания обсуждались меры по стимулированию турсферы не только в курортных, но и в других регионах. Было отмечено, что для этого необходимо устранять административные барьеры, годами мешающие инвесторам.

Одной из проблем является неравномерное распределение господдержки. Льготное финансирование в основном получают проекты в крупных городах и курортных регионах, в то время как растёт интерес к культурно-просветительскому и экотуризму. Для решения этой проблемы предложено перераспределить меры господдержки на создание гостиниц в регионах, не имеющих выхода к морю.

Ещё одним сдерживающим фактором названы длительные и различные по срокам в разных субъектах РФ процедуры согласования – от выделения земли до подключения к коммуникациям. В качестве решения глава региона предложил внедрить единые стандарты строительства гостиниц через механизм сплошного инвестпотока и применить бережливые технологии для сокращения бумажной волокиты.

«Липецкая область готова стать пилотной площадкой для отработки этих механизмов», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, была поднята проблема запрета на строительство в зонах охраны объектов культурного наследия. Игорь Артамонов предложил смягчить ограничения при условии полного сохранения внешнего вида и архитектурной целостности памятников, что позволит создавать необходимую инфраструктуру: парковки, коммуникации и объекты обслуживания туристов.

Отдельное внимание на заседании уделили реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», который помогает регионам, включая Липецкую область, раскрывать свой туристический потенциал.