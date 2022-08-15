Липецкая область планирует выращивать больше сои. Губернатор Игорь Артамонов предложил разработать региональную программу, направленную на увеличение объёмов выращивания данной культуры.

На сегодняшнем оперативном совещании глава региона подчеркнул, что открывшийся на прошлой неделе в Ельце крупный завод по переработке масличных культур даст липецким аграриям новые возможности для развития бизнеса. «Площади, засеваемые соей, можно и нужно увеличивать. Культуру готовы перерабатывать на заводе. У наших аграриев внушительный опыт по возделыванию сои и сегодня перед сельхозпроизводителями открываются хорошие перспективы», – отметил Игорь Артамонов.

В продолжение темы вице-губернатор Игорь Кремнёв отметил, что на сегодняшний день в Липецкой области убрано уже около 60% площадей зерновых, намолочено 2,4 млн тонн зерна. Урожайность на 43% выше прошлогодней.

«Затяжные дожди долго не давали нашим аграриям выйти в поле. Поэтому сейчас перед всеми стоит задача – максимально быстро завершить уборочные работы. Мы каждый день следим за ходом уборки в хозяйствах всех районов, техника работает исправно, комплектующих и топлива всем хватает», – рассказал Игорь Кремнёв.

В ближайшие дни начнётся уборка ярового рапса и картофеля. Ведётся подготовка к уборке сахарной свёклы. По прогнозам липецких аграриев урожай картофеля и свёклы в этом году ожидается выше, чем в прошлом.