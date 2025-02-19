Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл заседание рабочей группы «Образование для рынка труда» комиссии Госсовета России по направлению «Кадры». В диалоге приняли участие представители Минтруда и Минпросвещения России, Высшей школы экономики и правительств ряда регионов РФ.

Обсуждали, как перестроить систему образования, в том числе высшего, чтобы подготовка кадров успевала за рынком труда.

«Эти вопросы требуют быстрых решений, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Рынок труда меняется и мы должны успевать перестраиваться. В первую очередь это касается молодёжи. Образование должно быть не ради образования, а с перспективами успешного трудоустройства, самореализации, хорошего заработка».

Губернатор Липецкой области рассказал о трансформации среднего профобразования. В колледжах и техникумах региона увеличили цифры набора по востребованным специальностям, например, сварка, IT, робототехника. Игорь Артамонов отметил, что остаются проблемы с вузами, в которых на уровне субъекта невозможно поменять программы обучения, так как эти заведения находятся в федеральном подчинении. Между тем многие из них продолжают готовить специалистов, которые через 5-10 лет могут оказаться ненужными.

«Внесли инициативы в протокол – будем добиваться изменений на уровне страны», – прокомментировал губернатор.

Глава региона поделился опытом работы по ранней профориентации, которую проводят в Центре молодёжной карьеры – первом и единственном в стране. Со школьниками работают талантологи, помогают определить сильные стороны и сферы, где эти способности можно применить. Проводятся VR-экскурсии по предприятиям региона, различные тестирования, анкетирование. Студентов подключают к электронной платформе «Забота» и помогают с трудоустройством.

Кроме того, руководство региона активно взаимодействует с предприятиями. Бизнес участвует в укреплении материальной базы колледжей и техникумов, студентам оплачивают практику и стажировку.

«Коллеги из Минтруда рассказали, что по новому нацпроекту «Кадры» на производствах будут переоборудовать рабочие места, чтобы люди с ограничениями по здоровью получили возможность работать наравне со всеми. Считаю, что отличная инициатива, особенно в отношении ветеранов СВО, которые хотят быть полезными Родине», – подытожил губернатор.