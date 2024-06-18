В регионе

Игорь Артамонов предложил ввести ограничения на передвижение электросамокатов в регионе

3 часа назад

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил с предложением ужесточить правила пользования электросамокатами. Он отметил, что этот удобный вид транспорта, при несоблюдении правил безопасности, становится причиной серьезных травм и аварий. Игорь Артамонов подчеркнул, что ответственность за безопасность должна полностью лечь на кикшеринговые компании. Они должны обеспечить прокат электросамокатов строго с 18 лет с верификацией возраста, соблюдение правила «один самокат — один человек», ограничение скорости во всех общественных пространствах и полный запрет движения в местах скопления детей.

«Если кикшеринг не начнет соблюдать эти правила, не пойдет навстречу, то Липецкая область попрощается с такими компаниями. Уверен, что спокойно проживем без них», — добавил Игорь Артамонов.

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