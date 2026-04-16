Игорь Артамонов представил ежегодный отчёт в областном парламенте

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня выступил перед депутатами облсовета с отчётом о деятельности правительства региона за 2025 год. Он обозначил ключевые векторы развития, несмотря на сложные экономические условия.

Игорь Артамонов назвал инвестиции стратегическим ресурсом. По итогам года объем вложений составил 247 млрд рублей. Особый акцент был сделан на успехах особой экономической зоны «Липецк», которая в третий раз признана лучшей в стране. На ее площадках работает 34 предприятия. Выручка составила 500 млрд рублей, налоги в бюджет региона выросли на 55% и достигли 3,7 млрд рублей, создано 457 новых рабочих мест, привлечено пять новых резидентов.

Липецкая область подтвердила статус лидера АПК, заняв пятое место в РФ по производству продукции на душу населения. Аграрии собрали рекордные 4 млн тонн зерновых, что на 28% больше, чем в 2024 году, а урожай плодов и ягод увеличился в 6 раз.

«Регион полностью обеспечивает себя продуктами и укрепляет продовольственную безопасность страны, оставаясь лидером по производству мяса, сахара и детского питания», — подчеркнул губернатор.

Количество субъектов малого бизнеса в Липецкой области в прошлом году достигло исторического максимума и превысило 41,8 тысячи. Лидеры роста — сфера IT, культура и образование. Глава региона отметил положительную динамику реальных зарплат, которые в Липецкой области растут быстрее, чем в среднем по РФ и ЦФО.В рамках реализации 12 национальных проектов на развитие региона направлено 18 млрд рублей (половина — федеральные средства). В отчете прозвучали данные о строительстве и ремонте школ, больниц, дорог, а также о системной поддержке участников СВО и их семей.

Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах: первое место в стране по защите бизнеса, в тройке лидеров по самой низкой безработице, а также получила премию «Золотой каток». Она присуждается за наиболее успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Игорь Артамонов в своем отчете много говорил о школах и детских садах. За последние годы в регионе построили 18 школ и 22 детских сада. В 2025-м открылись сразу две большие школы: в микрорайоне Взлетный и в Елецком, чтобы детям не приходилось далеко ездить. Кроме того, в области активно ремонтируют учебные заведения. В прошлом году потратили на ремонты 1,8 миллиарда рублей, а в следующем году запланировано уже 3,5 миллиарда.

«Липецкие учителя — одни из лучших в России. Они выигрывают всероссийские конкурсы, а школьники показывают высокие результаты на олимпиадах. Для тех, кто после девятого класса хочет пойти в колледж или техникум, сделали послабление — нужно сдать всего два экзамена вместо четырех. Также добавили больше тысячи бюджетных мест в учреждения среднего профессионального образования, чтобы ребята могли быстрее получить востребованную профессию и начать работать», — резюмировал Игорь Артамонов.

Губернатор рассказал и о помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. На обновление реабилитационных центров направили больше 700 миллионов рублей. В регионе возродили бывший санаторий «Мечта», который теперь стал современным реабилитационным центром, где дети с инвалидностью смогут получить необходимую помощь. В «Лесной сказке» отремонтировали сразу несколько корпусов — теперь дети там не только отдыхают, но и ходят на массаж, пьют кислородные коктейли, занимаются спортом и творчеством. Центр для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Седьмой лепесток» в Ельце стал суперсовременным. А кризисный центр «Большая медведица» в Задонске сделали комфортнее и уютнее — здесь могут жить как дома 25 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, прошлый год стал рекордным для Липецкой области по привлечению федеральных средств по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Регион получил 1,9 млрд рублей. Для сравнения, за предыдущие пять лет, с 2020 по 2024 год, эта сумма составляла около 4 млрд рублей. Таким образом, только за один 2025 год удалось привлечь почти половину от объёма предыдущей пятилетки.

«Продолжим работу по всем направлениям. Главное, чтобы люди чувствовали реальные перемены к лучшему. Именно ради этого мы работаем каждый день», — заявил Игорь Артамонов, завершая отчёт перед депутатами.