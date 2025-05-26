Игорь Артамонов представил ИИ-разработки и цифровые сервисы Липецкой области Комитету Госдумы РФ по экономической политике

Достижения и перспективы развития цифровых сервисов и искусственного интеллекта в Липецкой области губернатор региона Игорь Артамонов презентовал председателю Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Максиму Топилину в рамках выездного заседания Комитета.

Встреча началась со знакомства со школой цифровых технологий «Школа 21» в Липецке, открывшейся в этом году. Здесь получить навыки программирования и цифровой грамотности бесплатно могут все желающие старше 18 лет. Также создан учебный кластер для повышения квалификации госслужащих и представителей компаний региона. В основе обучения – освоение не только цифровых технологий и решений, но и навыков бережливости и оптимизации рабочих процессов. Кроме того, в «Школе 21» работает центр ИИ – команда, которая разрабатывает «умные» решения для госструктур. В частности, сейчас специалисты работают над контролированием качества дорожного полотна, в том числе на участках со свежим ремонтом на гарантии.

В ходе беседы были представлены уже внедренные успешные проекты Липецкой области. В их числе – цифровая платформа «Забота», созданная для поддержки разных категорий граждан. В здравоохранении – региональная информационная система «Квазар». Благодаря ей медики могут быстро обмениваться данными, она хранит сведения о всех пациентах, проведенных исследованиях и вмешательствах. К системе подключены все медучреждения, включая сельские ФАПы. Кроме того, электронное взаимодействие позволяет проводить телемедицинские консультации – то есть когда пациент приходит на прием в своей деревне, а с ним беседует специалист областной клиники. Также ИИ помогает первичному звену с постановкой диагноза – выдает свое заключение на основе жалоб и осмотра пациента. Это решение потом учитывается врачом.

Также Игорь Артамонов рассказал, как в регионе проводится кадровая работа. За последние несколько лет проведена трансформация учреждений СПО – из номенклатуры набора убрали невостребованные специальности, увеличили места на нужные области профессии. Службу занятости заменили кадровые центры «Работа России», в которых в первую очередь предлагают вакансии с хорошей зарплатой, есть возможности для переобучения. Особая гордость – Центр молодежной карьеры, единственный в стране. Здесь школьниками студентам помогают определиться с профучебой и работой на основе способностей и пожеланий.

«У нас в каждом министерстве есть заместитель, который курирует работу по внедрению цифровых сервисов и искусственного интеллекта. Стоит отметить, что в передовиках у нас отрасли, в которых активно внедряются новые инструменты», – добавил Игорь Артамонов.

Представители делегации поблагодарили за предоставленную информацию и пожелали дальнейших успехов, отметив, что реализованные в Липецкой области проекты достойны масштабирования в других субъектах страны. Программу выездного заседания продолжила экскурсия на ОЭЗ «Липецк».