Роман Ченцов приступает к исполнению обязанностей руководителя Лебедянского района. Новой команде сегодня его представил глава региона Игорь Артамонов, подчеркнув, что в муниципалитете необходимо незамедлительно решить ряд проблемных вопросов.

«Роман Иванович очень успешно полтора года отработал в Добринском районе, зарекомендовал себя как хороший руководитель, который сегодня нужен Лебедянскому району, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В первую очередь здесь нужно разобраться с проблемными объектами – недостроенными школой, ЗАГСом и домами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Новому руководителю необходимо в короткие сроки наладить взаимодействие с подрядчиками».

Роман Иванович Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык Добринского района. В 2002 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки. Трудовую деятельность начал ветеринарным врачом на Елецком птицеперерабатывающем комбинате. Затем занимал ряд должностей в Липецкой районной станции по борьбе с болезнями животных – от ветеринарного врача до начальника станции. После чего трудился заместителем начальника управления ветеринарии Липецкой области. С 2020 года руководил Добринским районом. Женат, воспитывает двоих детей.

Комментируя своё новое назначение, Роман Ченцов отметил, что в первую очередь начнёт решать проблемные вопросы и большое внимание планирует уделить дорогам.

«Понимаю, что работать будет нелегко, но мы будем трудиться одной командой. У Лебедянского района есть огромный потенциал для развития, и я сделаю всё от меня зависящее, чтобы муниципалитет преобразился», – прокомментировал Роман Ченцов.

После представления нового руководителя района, глава области ответил на волнующие лебедянцев вопросы. В частности, Игорь Артамонов сообщил, что в этом году будет увеличено финансирование ремонта дорог в муниципалитете. Причём дополнительные средства хотят направить на ремонт улицы Советской в центре Лебедяни и привести её в порядок полностью. Изначально по программе «Комплексное развитие сельских территорий» планировался лишь ремонт её части.