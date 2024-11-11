Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил достижения региона на форуме «Технологическое лидерство: бизнес, наука и государство», прошедшем в Москве 8 ноября. Среди презентованных липецких практик – использование искусственного интеллекта в медучреждениях.

«Очевидно одно: современные технологии способны помочь врачам спасать больше жизней. Медики останутся медиками, однако рутина и бумажная работа уйдут на второй план, а диагностика станет быстрее и точнее», – сказал Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов уделил внимание вопросу подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. Это вызов для всей страны, и каждый регион ищет свои решения. «Мы разработали комплексную систему, которая помогает молодым людям пройти путь от старших классов до востребованных специалистов на передовых предприятиях. Это профориентация с экскурсиями на предприятия, помощь в выборе специальности, стажировки во время обучения, а затем трудоустройство. Мы стимулируем предприятия активно участвовать в этом проекте, потому что конкуренция за талантливых специалистов велика. Бизнесу, который хочет получить профессиональные кадры, важно вкладываться в их подготовку», – пояснил липецкий губернатор.

Форум объединил государственных и общественных деятелей, представителей бизнеса и команды развития субъектов Российской Федерации. В нем приняли участие заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Организаторами выступили Ассоциация инновационных регионов России и «Деловая Россия».

Ассоциация инновационных регионов России более 14 лет содействует продвижению и реализации инициатив входящих в нее регионов по поддержке проектов в инфраструктурной, научно-технической, инновационной и образовательной сферах.