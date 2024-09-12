Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на Всероссийской неделе охраны труда представил опыт региона по обеспечению предприятий дефицитными кадрами, сохранению здоровья работающих людей и обеспечению их безопасности. Пленарное заседание «Культура безопасного труда» провёл руководитель Минтруда России Антон Котяков.

Глава региона отметил, что в регионе была перестроена работа центров занятости. Когда они предлагают соискателям вакансии, в приоритет ставят компании с высокими зарплатами, экологичностью и достойными условиями работы.

«К счастью, число таких организаций увеличивается. Мы видим рост частных инвестиций в охрану труда. В прошлом году работодатели направили больше 4 млрд рублей на повышение безопасности рабочих мест. Как следствие – снижение травматизма на производстве», – отметил губернатор.

Также Игорь Артамонов рассказал о проекте «Контур безопасности». К нему присоединились уже 1200 работодателей. Они обмениваются лучшими практиками по охране труда. Это помогает выявить риски, улучшить условия работы, подобрать современные средства индивидуальной защиты, снизить число профзаболеваний.

Губернатор сообщил, что расширяются возможности электронного сервиса «Патронаж». К нему начали подключать пострадавших на производстве людей. В любоё время дня они могут связаться с личным куратором и запросить реабилитацию, психологическую поддержку, найти программу переобучения и новую работу, если это потребуется.