Секретарь регионального отделения партии, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов представил отчет работы за пять лет секретарям первичных и местных отделений реготделения партии «Единая Россия» в рамках проведения процедуры предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность губернатора Липецкой области.

Согласно докладу, регион сохраняет социальную направленность и придерживается девиза «Забота о каждом». Вложения в соцподдержку в 2023 в сравнении с 2018 годом выросли почти вдвое – с 4,7 до 8,8 млрд рублей. Действуют 90 мер поддержки. Также большие инвестиции получило здравоохранение – почти 13 млрд рублей за пять лет. За счет этого были построены и отремонтированы десятки медучреждении, закуплено более 3,3 тысячи единиц медоборудования, современный автотранспорт для скорой помощи. Также 2018-2023 годы можно назвать пятилеткой экономического роста. Значительно увеличились объем отгруженных товаров и индекс производства. Было открыто 45 новых производств, создано более 10 тысяч рабочих мест. Выросли доходы населения. Значительное внимание уделено благоустройству сёл и городов, созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

«Все это нам удалось сделать вместе с вами, единомышленниками, которые придерживаются общих взглядов на созидание и благополучие наших граждан. Мы служим единому делу», – отметил Игорь Артамонов, обращаясь к однопартийцам.

Встреча прошла в актовом зале Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. На нее были приглашены члены Генерального совета партии, депутаты Государственной Думы РФ, члены и Президиум Регионального политического совета, секретари местных и первичных отделений, руководители управлений Липецкой области и органов местного самоуправления, депутаты облсовета и Липецкого горсовета.

В рамках встречи также прошло награждение секретарей первичных отделений за активное участие и большой личный вклад в организацию и проведение мобилизационных мероприятий в рамках избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 2024 года.

Единый день голосования в нашей стране в 2024 году назначен на 8 сентября. В этот день в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. На территории Липецкой области пройдут 11 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора.

В апреле в Усмани состоялось заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». На нём был сформирован список кандидатов предварительного голосования на выборах губернатора региона. В него единогласно включили Игоря Артамонова и главу Лебедянского района Романа Ченцова.