Встреча министра спорта России Олега Матыцина и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Руководитель региона рассказал о развитии спортивной сферы и представил липецкую детскую Мультиспортивную лигу.

«Мы запустили проект совсем недавно и сразу после его старта увеличили квоту для участников – так много их оказалось», – сообщил губернатор министру.

Детская Мультилига объединяет самые популярные виды спорта региона и знакомит с ними детей в интересном формате. Не только воспитанники детских юношеских спортивных школ, но и все желающие ребята в возрасте от 6 до 13 лет могут проверить свои физические возможности и достичь новых спортивных результатов в различных дисциплинах. В течение года детей ждут соревнования по дисциплинам: четырёхборье, плавание, лыжные гонки, бадминтон, дуатлон, спортивный туризм, дартс, лёгкая атлетика, велоспорт и триатлон.

Министр отметил, что за последние пять лет спорт в Липецкой области стал более доступным, развивается соответствующая инфраструктура. Как сообщил в ходе встречи Игорь Артамонов, за этот период в развитие спортивной сферы региона было вложено 5,5 млрд рублей.

«Мы построили больше 50 спортобъектов, подняли зарплату тренерам, обновили инвентарь для спортсменов. Липчан стало вдвое больше в сборных страны по разным дисциплинам. Мы запустили проекты, которые завоевали любовь россиян – это наши беговые полумарафоны, триатлон, Мультилига, фестиваль единоборств», – прокомментировал губернатор.

Игорь Артамонов также добавил, что в следующем году будет направлено 150 млн рублей на ремонт спортшкол. Планируется строительство 50-метрового бассейна и крытых теннисных кортов в Липецке.

В завершение встречи Олег Матыцин наградил Игоря Артамонова юбилейной медалью Минспорта РФ за вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта. Медаль юбилейная. Она посвящена 100-летию Минспорта Российской Федерации как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.