Встреча министра здравоохранения России Михаила Мурашко и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в Москве. Обсуждалось развитие региональной сферы здравоохранения, привлечение медицинских кадров, работа по профилактике заболеваний.

Игорь Артамонов сообщил министру, что из бюджета региона выделяется миллиард рублей на ремонт поликлиник, в том числе в муниципалитетах. Губернатор представил концепции проектов, по которым планируется обновление медучреждений.

«Что-то, конечно, ещё будет дорабатываться, но в целом такими мы хотим их видеть – современными, просторными, удобными для пациентов и медработников», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Михаил Мурашко отметил важность модернизации медучреждений, особенно в сельской местности. Также Игорь Артамонов сообщил министру, что в Липецкой области ведётся активная работа по профилактике заболеваний и в ближайшее время она будет усилена.

«Мы значительно укрепили материальную базу медучреждений, внедрили бережливые технологии. Начали применять в медицине искусственный интеллект, что облегчает работу врачей, повышает точность диагностики. Мы умеем лечить, но любую болезнь лучше предупредить, поэтому в ближайшее время усилим работу по диспансеризации», – сказал губернатор.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалась работа по привлечению медицинских кадров. Как рассказал Игорь Артамонов, сейчас обсуждаются новые механизмы привлечения медработников в больницы и поликлиники региона.