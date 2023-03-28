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Инициатива Липецкой области по строительству Центра женского здоровья одобрена Советом Федерации. Проект представил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на комитете по социальной политике в верхней палате российского парламента, где сейчас проходят Дни Липецкой области.

Согласно проекту новое медучреждение должно разместиться в здании старого перинатального центра, где необходимо провести ремонт. Предполагается, что в одном месте будет всё, что нужно семьям при планировании ребёнка – консультация с генетиками, современная лаборатория ЭКО, школа репродуктивных технологий.

«Реконструкция корпуса позволит разместить все структурные подразделения в одном месте, обеспечить женщин качественной и доступной акушерской гинекологической медицинской помощью и внедрить новые репродуктивные технологии», – отметил Игорь Артамонов.

На реконструкцию здания необходимо 1,3 млрд рублей. Сенаторы поддержали эту инициативу. Она должна войти в итоговое постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Липецкой области».