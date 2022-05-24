Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 мая выступит с отчётом перед жителями. Руководитель региона подведёт итоги работы за 2021 год.

Повышение зарплат, социальная поддержка, уроки пандемии, развитие медицины, строительство социальных объектов, состояние экономики сельское хозяйство и продовольственная безопасность – в отчёте будут представлены результаты работы администрации в самых значимых сферах и отраслях. Также Игорь Артамонов расскажет о планах работы своей команды на 2022 год.

Выступление главы региона будет транслироваться в эфире телекомпании «Липецкое время». Начало – в 11:00. Запись эфира будет размещена в официальных пабликах администрации Липецкой области в социальной сетях ВКонтакте и Одноклассники.