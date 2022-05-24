В регионе

Игорь Артамонов представит жителям отчёт о работе в 2021 году

1 минута назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 мая выступит с отчётом перед жителями. Руководитель региона подведёт итоги работы за 2021 год.

Повышение зарплат, социальная поддержка, уроки пандемии, развитие медицины, строительство социальных объектов, состояние экономики сельское хозяйство и продовольственная безопасность – в отчёте будут представлены результаты работы администрации в самых значимых сферах и отраслях. Также Игорь Артамонов расскажет о планах работы своей команды на 2022 год.

Выступление главы региона будет транслироваться в эфире телекомпании «Липецкое время». Начало – в 11:00. Запись эфира будет размещена в официальных пабликах администрации Липецкой области в социальной сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

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