Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в IX Форуме регионов России и Беларуси на тему «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства». Форум проходит в эти дни в белорусском Гродно под эгидой верхних палат парламентов двух стран – Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Он собрал почти 500 представителей более 50 российских регионов, всех областей Беларуси и города Минска.

Сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретились с руководителями органов государственной власти регионов России и Беларуси. В рамках встречи было особо отмечено, что эффективным ответом на беспрецедентные экономические санкции должно стать углубление интеграции наших стран.

Игорь Артамонов подчеркнул, что Липецкая область заинтересована в многоплановом и широком взаимодействии с Беларусью по всем направлениям сотрудничества. «Республика Беларусь и Липецкая область уже много лет являются партнерами в различных сферах деятельности и осуществляют эффективное сотрудничество. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь», – заявил Игорь Артамонов. Он также посетил выставку крупногабаритной техники, экспозицию промышленных образцов и павильон легкой промышленности Республики Беларусь.

В июле 2021 года было подписано Соглашение между администрацией Липецкой области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. И уже к концу 2021-го на 20% увеличилось количество региональных экспортеров МСП в Республику Беларусь, рост товарооборота составил 37%. В текущем году работа по взаимному расширению торговых отношений продолжается. Липецкие предприятия уже совершили две бизнес-миссии в Беларусь, итогом которых стали заключенные экспортные контракты.

Также белорусские компании активно участвуют в реализации национальных проектов. Так, на региональных дорогах Липецкой области работают подрядчики из Республики Беларусь. Белорусская сельскохозяйственная техника обрабатывает липецкие поля. Продолжая сотрудничество, по итогам нынешнего форума были подписаны четыре соглашения об установлении партнерских (побратимских) отношений между муниципальными районами Липецкой области и районами Могилёвской, Брестской и Гродненской областей Республики Беларусь.

Форум регионов России и Беларуси – это серьезное событие в рамках союзной повестки. Форум проходит с участием глав государств, которые задают основные направления, основные векторы развития межрегионального сотрудничества, определяют опорные точки, на которых и выстраивается процесс налаживания кооперационных союзнических отношений со стратегическими партнерами.