Общественная акция «Своих не бросаем» прошла на Липецком городище. Сотни липчан пришли поддержать жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В акции принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Хочу поздравить всех с праздником возвращения в великую Россию земель, которые были открыты, приобретены нашими предками. Очень много российской крови пролито на этой земле. Исторически у нас пытались её отнять. Но с Россией так нельзя, с нами так не получится. И вся наша великая история доказывает это. Спасибо вам за то, что пришли подержать нашу страну и нашего Президента», – сказал губернатор.

Инициатором акции выступил руководитель региональной общественной организации поддержки и содействия ветеранам и инвалидам боевых действий «Ветеранское братство» Александр Бакулин. Для собравшихся выступили творческие коллективы региона. Также участникам раздали патриотические наклейки на автомобили.