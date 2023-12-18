Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Она проводится ежегодно. В правительстве региона устанавливают ёлку и наряжают её не только игрушками, но и открытками с желаниями детей.

Губернатор снял несколько открыток с мечтами детей из многодетных семей. До нового года все желания руководитель региона обещал исполнить.

«Кот-батон, кукла, динозаврик. Детские мечты чистые, трогательные, искренние. Всегда очень радостно их исполнять. Мои коллеги всегда с удовольствием принимают участие в акции. Я тоже. Все подарки скоро будут доставлены детям. И кот-батон обязательно тоже», – прокомментировал губернатор.