Ежегодный День поля состоялся в Липецком районе. Площадку посетили глава региона Игорь Артамонов. Перед торжественной частью руководитель области осмотрел делянки Липецкой сортоиспытательной станции, где представлены лучшие разработки селекционеров.

«Липецкое сельское хозяйство наукоёмкое и одно из лучших в стране, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Наши селекционеры выводят сорта пшеницы, дающие по сто центнеров с гектара, при средней урожайности – пятьдесят центнеров. Потрясающий результат».

В беседе с журналистами Игорь Артамонов прокомментировал ход уборочной кампании, которая стартовала в южных районах региона. В этом году в области предстоит убрать около 800 тысяч гектаров зерновых. «Этот год, конечно, стал испытанием для наших аграриев. Сначала пришлось пересевать часть озимых, теперь засушливое лето вносит коррективы. Тем не менее, прогнозируется достойный результат. Всей необходимой техникой для проведения уборочной мы обеспечены. Уверен, что наши аграрии успешно справятся со своей задачей», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона посетил выставку новинок сельскохозяйственной техники российских и зарубежных производителей. Встретился с инвесторами, реализующими крупные проекты в Липецкой области, а также поздравил аграриев с Днём Липецкого поля и вручил работникам отрасли областные награды. Почётным знаком «Во славу земли липецкой» были отмечены пять человек.

«Есть целый ряд больших достижений липецкого сельского хозяйства, которыми мы гордимся. Прежде всего, это заслуга сельских тружеников. Мы благодарны за ваш нелёгкий труд», – сказал руководитель Липецкой области.

Завтра, 16 июля, пройдёт второй День Липецкого поля. Его проведут в селе Отскочное Хлевенского района. Состоится семинар «Наш рапс – ваш успех». Участники обсудят требования к качеству рапсового сырья для переработки, познакомятся с современными гибридами ярового рапса, техникой для его возделывания, посмотрят производственные посевы рапса на базе КХ «Речное». Начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих расскажет о механизмах региональной поддержки и итогах посевной кампании 2021 года.

«День Липецкого поля – отличная база для коммуникаций, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса области, продвижению инновационных проектов и новых технологий в аграрной отрасли и налаживанию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами», – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.