Ежегодный День поля состоялся в деревне Бруслановка Липецкого района. Губернатор Игорь Артамонов посетил площадку и осмотрел делянки Липецкой сортоиспытательной станции, где представлены новые разработки селекционеров. Как рассказал заместитель губернатора Игорь Кремнев, осенью прошлого года на территории в 1,7 га было заложено более 170 сортов озимых культур. Отдельные сорта отличаются высокой урожайностью. Например, озимая пшеница «Липецкая звезда» еще два года назад на производственных посевах дала более 92 центнеров с гектара. Сорт «Батя» дает 100 центнеров с гектара.

Специалисты станции заложили 250 сортоопытов озимой и яровой пшеницы, 172 гибрида подсолнечника, 168 гибридов кукурузы, 72 сорта и гибрида озимого и ярового рапса, 64 сорта сои. Всего более тысячи сортов и гибридов разных сельхозкультур.

«Липецкие сорта сельхозкультур пользуются огромным спросом у аграриев со всей страны. Наши ученые далеко продвинулись в селекции и инновационных технологиях, осваивают новые сферы для развития, это дает импульс дальнейшему росту экономики сельского хозяйства. Уверен, что липецкое село прокормит всю страну, а аграрии справятся со всеми задачами», — отметил Игорь Артамонов.

Кроме того, губернатор посетил выставку новинок сельскохозяйственной техники российских и зарубежных производителей и пообщался с руководителями сельхозпредприятий. Они рассказали Игорю Артамонову, как перестраивают логистические и финансовые цепочки, перепрофилируют производство, реагируя на новые требования рынка. Липецкий агропромышленный комплекс продолжает стабильно работать и развиваться.

Игорь Артамонов наградил работников отрасли за добросовестный труд, высокие производственные показатели, вклад в развитие агропромышленного комплекса Липецкой области. Почётным знаком «Во славу земли липецкой» были отмечены семь тружеников сельского хозяйства.

«Сельское хозяйство — это та отрасль, которая внушает нам только оптимизм. Продукция очень востребована во всем мире. У нас свои удобрения, своя техника, высокая урожайность. Мы являемся лидерами по производству овощей закрытого грунта, сахарной свеклы. Входим в топ 5 производителей сахара, рапсового масла, замороженных ягод и многого другого. По многим продуктам мы можем не только накормить нашу область, но и соседние регионы, а многие продукты идут на эскпорт», — сказал Игорь Артамонов.

Лидеры отрасли уже сегодня применяют новые технологии в производстве: одни используют современное программное обеспечение для управления своим хозяйством, другие внедряют в технологические процессы искусственный интеллект. На выставке представили агродрон «DJI Agras T30» для анализа почвы, внесения удобрений, опрыскивания и мониторинга посевов. Он может поднять 30 литров жидкости и заменить традиционный «кукурузник», рассказали представители компании.

Как сообщает управление сельского хозяйства, показатели отрасли растут. Общий объем производства продукции АПК за 2021 год составил 176 млрд рублей. За пять месяцев 2022 года индекс производства вырос до 105,8%. Аграрии устойчиво наращивают объемы экспорта продукции АПК, в 2021 году Липецкая область поставила продукцию в 84 страны мира. Особенно высокие темпы роста у рапсового и подсолнечного масла. За последние три года в агропромышленный комплекс области было вложено более 95 млрд рублей инвестиций. В ближайшие два года реализуется несколько проектов с инвестициями более 60 млрд рулей. Сегодня доля инвестиций АПК в структуре всех инвестиций области составляет 30%.

С 2015 года производство зёрна выросло почти в два раза. Под эти культуры в 2022 году отведено 815 тысяч гектар посевной площади, что на 20 тысяч гектаров меньше, чем в 2021 году (97% к уровню 2021г). Однако в 2022 году аграрии планируют повысить производство зерна за счёт увеличения урожайности и собрать не менее 3,2 миллионов тонн зерновых культур, из которых 2 миллиона тонн составит пшеница.