Игорь Артамонов принял участие в форуме первичных отделений партии «Единая Россия»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в форуме первичных отделений партии «Единая Россия»в качестве секретаря реготделения. Он прошел в городе Грязи. В регионе действуют 833 первичных отделения партии, около 500 их представителей присутствовали на форуме.

Игорь Артамонов обозначил несколько задач, которые решаются при участии первичных отделений партии. «В регионе строятся и ремонтируются большое количество объектов. Это и дороги, и дома культуры, медицинские, спортивные объекты. Необходимо следить, насколько качественно и своевременно исполняются эти проекты» – сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор обозначил решения Президента России, направленные на поддержку регионов. Большое внимание будет уделяться реализации пяти новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Экономика данных», «Кадры». Также важными программами для региона станут модернизация коммунальной инфраструктуры, обновление общественного транспорта, капремонт детских садов, реконструкция набережных, парков, исторических центров, социальная газификация садоводческих товариществ.

«Единая Россия» принимает участие в решении ключевых задач, инициирует важные проекты, реализует масштабные программы. Все при непосредственном участии секретарей первичных отделений – людей, которые максимально близки к народу. Важно при работе с людьми учитывать их настроения и пожелания. Очень надеемся на активную позицию членов партии», – отметил Игорь Артамонов.