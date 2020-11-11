Игорь Артамонов принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве

Глава администрация Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии «Данные для бизнеса и общественного блага: Data DebatЫ» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Он проходит в Москве.

Главная тема обсуждения — диалог государства, бизнеса и человека. Игорь Артамонов поднял тему использования и обработки больших данных с целью повышения качества оказания услуг и помощи населению, быстрому реагированию власти на решение проблем.

«Липецкая область входит в топ 10 регионов, где отмечается высокий уровень доверия населения к действующей власти. Именно открытость, прозрачность управления, обеспечение обратной связи между обществом и государственной властью ключ к повышению степени взаимного уважения и доверия», — отметил Игорь Артамонов.

Форум объединил лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения новых идей и проектов. В сессии участвовали директор Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Вера Адаева, генеральный директор Teradata в России Андрей Алексеенко, руководитель блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк» Константин Басманов, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский и другие.