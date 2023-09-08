Сегодня стартовали дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ от Липецкой области по одномандатному округу №114. На вакантное место в нижней палате российского парламента претендуют пять кандидатов.

Избирательные участки открылись в 8:00. Одним из первых проголосовал губернатор региона Игорь Артамонов.

«От выбора жителей зависит дальнейшее развитие нашей области. У нас много проектов, которым необходима поддержка на федеральном уровне. Безусловно, нам нужны люди, способные отстаивать интересы Липецкой области. Это и депутаты, и сенаторы, на которых мы возлагаем большие надежды», – прокомментировал губернатор.

Помимо кампании по довыборам депутата Госдумы России, в Липецкой области с 8 по 10 сентября проходят выборы советов депутатов муниципальных округов в четырёх районах – Измалковском, Становлянском, Добровском и Воловском. В Лебедянском районе предстоит избрать совет депутатов Куйманского сельсовета. В Данкове проходят довыборы одного депутата горсовета по двухмандатному округу № 11.