Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в III Международной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения верховенства закона: история и современность» или, как ее еще именуют, Хвостовских чтениях, названных так в честь уроженца елецкого края генерал-прокурора Российской империи Александра Алексеевича Хвостова. Конференция по традиции прошла в Ельце и началась с возложения цветов к памятнику Хвостова в Комсомольском сквере.

В ходе пленарной части были рассмотрены аспекты правовой безопасности человека и гражданина в современном мире, перспективы уголовного права, взаимодействие правоохранителей и бизнеса и другие. Далее участники продолжили работу на трех дискуссионных площадках, где обсуждались аспекты истории и современности через призму правозащитной деятельности и соблюдения законов. В работе секций, в том числе в онлайн-режиме, приняли участие представители лучших юридических вузов Москвы Санкт-Петербурга, Саратова, Тамбова, Ростова-на-Дону, Липецка и других городов. С докладами выступили известные российские юристы, деятели науки и образования России и Китая.

Организатором Хвостовских чтений выступили правительство Липецкой области, прокуратура региона, администрация Ельца и Елецкий госуниверситет имени И.А. Бунина.