Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании коллегии по подведению итогов работы УФНС России по Липецкой области за 2023 год. С докладом выступил руководитель УФНС России по Липецкой области Валерий Котляров. Он сообщил, что в 2023 году в консолидированный бюджет Липецкой области поступило 103,7 млрд рублей. Рост поступлений к уровню 2022 года составил 23,3 млрд рублей или 29 %. Из них основными источниками являются: налог на прибыль, поступления которого составили 44,1 млрд рублей с ростом на 17,4 млрд рублей или на 65 %; налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 30 млрд рублей с ростом на 4,2 млрд рублей или на 16%.

Для эффективной контрольной работы ведётся тесное взаимодействие налоговых, правоохранительных и таможенных органов. Валерий Котляров также отметил эффективность контрольной работы Управления. При снижении количества проверок общая сумма дополнительных поступлений в бюджет выросла на 61% и составила 2,5 млрд рублей.

В 2023 году число самозанятых в регионе выросло на 46% и составило 44 791 человек. Увеличение количества самозанятых граждан положительно влияет на экономическую составляющую по организации труда. Около 30% граждан, зарегистрировавшихся в качестве «самозанятых» были безработными, еще 7% работали по договорам подряда.

«Налоговые поступления крайне важны для формирования бюджета. Содействие развитию малого и среднего бизнеса – наша общая задача. Постоянный диалог помогает более тесному сотрудничеству, налаживанию доверительных отношений между властью и бизнесом», – сказал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов вручил заместителю начальника отдела камерального контроля НДС №1 Григорию Скоморохову Почетный знак Правительства Липецкой области «За безупречную службу», а 12 сотрудникам УФНС России по Липецкой области объявлена Благодарность Губернатора Липецкой области за профессионализм и высокие достижения в служебной деятельности.