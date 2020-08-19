Игорь Артамонов принял участие в коллегии управления здравоохранения

Глава администрации Липецкой области принял участие в коллегии управления здравоохранения, на котором подвели итоги работы медиков Липецкой области за полгода 2020 года. Игорь Артамонов поблагодарил врачей за работу и обозначил задачи. Необходимо больше внимания уделять людям, создать отделы качества и проводить разъяснительную работу.

«Много жалоб поступает от жителей, обращаются и медработники. Каждый руководитель должен давать обратную связь пациентам и разъяснять медикам, на какие выплаты они могут рассчитывать», – подчеркнул Игорь Артамонов.

По итогам первого полугодия в регионе отмечено снижение смертности от гипертонической болезни, злокачественных новообразований и болезней нервной системы. Показатель общей смертности населения незначительно вырос к уровню аналогичного периода прошлого года на 4,7%. Отмечается рост смертности от болезней органов пищеварения, в основном это связано с алкогольассоциированными заболеваниями (цирроз печени, язвенная болезнь), от болезней органов дыхания на фоне увеличения заболеваемости внебольничными пневмониями в период эпидемии коронавирусной инфекции.

Также зафиксирован незначительный рост смертности от острых инфарктов миокарда среди лиц старше трудоспособного возраста, при этом отмечается снижение показателей смертности от гипертонической болезни. Снизился уровень смертности от злокачественных новообразований, от болезней нервной системы. По показателям общей смертности Липецкая область находится на седьмом месте в ЦФО среди регионов с наиболее низкими значениями

В целях снижения смертности населения разработан соответствующий план первоочередных мероприятий, согласованный со специалистами Минздрава России и национальных медицинских исследовательских центров. Предусмотрены возобновление плановой медицинской помощи, всех профилактических мероприятий (диспансеризации, профилактических осмотров, акций и др.); обеспечение лекарственными средствами пациентов после перенесенных инсультов, инфарктов с апреля 2020г., закупленными за средства федерального бюджета; дооснащение и переоснащение региональных и первичных сосудистых центров на сумму 102,2 млн рублей; переоснащение оборудованием онкологического диспансера на сумму 382,6 млн рублей и создание двух центров амбулаторной онкологической помощи на сумму 97,7 млн рублей; выделение дополнительных средств на закупку вакцины против гриппа на 7,8 млн против пневмококковой инфекции в размере 10 млн рублей из средств регионального бюджета.

Предстоящий эпидсезон прогнозируется более сложным вследствие циркуляции наряду с традиционными респираторными вирусами ещё и вируса новой коронавирусной инфекции. Активная иммунизация населения против гриппа, пневмококковой инфекции позволит снизить заболеваемость и частоту осложнений и летальных исходов. Для подготовки к работе в эпидсезон за счет средств федеральной субсидии приобретается дополнительное количество дыхательной и следящей аппаратуры, диагностической техники, разнообразных расходных материалов.

На борьбу с COVID-19 в регионе было потрачено 350 миллионов рублей, медицинские организации располагают системами централизованного снабжения кислородом, достаточным количеством современных противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов и дезинфектантов, служба скорой медицинской помощи обновила автопарк реанимобилей.