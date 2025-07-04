Игорь Артамонов принял участие в конференции регионального отделения «Единой России»

Секретарь Липецкого регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в конференции реготделения, на которой были выдвинуты кандидаты в депутаты Липецкого горсовета седьмого созыва по 36 одномандатным округам.

«Этих кандидатов уже поддержали люди в ходе предварительного голосования партии. Мы прекрасно понимаем: доверие нужно ежедневно подтверждать делами. Продолжится реализация проектов, которые предлагают и выбирают сами жители. Это, например, благоустройство. Исполнение всех обещаний будет под строгим надзором», – сказал Игорь Артамонов.

В ходе конференции была принята предвыборная программа реготделения, а также вручены партбилеты новым членам. Ими стали 14 участников СВО. Кроме того, губернатор вручил благодарственные письма волонтёрам, которые работали на ликвидации последствий разлива мазута в Анапе.