Игорь Артамонов принял участие в координационном совете по повышению эффективности промышленности

Агентство инвестиционного развития Липецкой области совместно с особой экономической зоной «Липецк» при поддержке Министерства промышленности, инвестиций и науки региона организовали Координационный совет по промышленности – стратегическую сессию по развитию роботизации в регионе. Мероприятие прошло при участии губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, вице-губернатора Сергея Курбатова, а также представителей ведущих технологических компаний, включая АО «Росатом Сервис» и ООО «Атоминтелмаш».

Правительство Липецкой области активно продвигает цифровизацию и AI-трансформацию во всех органах исполнительной власти и подведомственных организациях. В 2024 году в

регионе был создан Совет по искусственному интеллекту. Также внимание уделяется роботизации промышленности, особенно на стремительно развивающихся производствах и тех, где есть небезопасные особенности труда.

«Современные технологии, включая роботизацию, открывают новые возможности для развития промышленности региона, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Это не просто решение кадровых вопросов, а качественный скачок в производительности и безопасности труда. Мы создаем условия, чтобы предприятия могли внедрять передовые решения: обучаем специалистов в «Школе 21», развиваем партнёрство с «Росатомом» и другими технологическими лидерами. Важно, что роботизация не заменяет людей, а создает более эффективные и современные рабочие места, выводит нашу промышленность на новый уровень».

Липецкая область традиционно является промышленным регионом, где более 50% обрабатывающей промышленности приходится на металлургию. Однако в последние годы заметна диверсификация: за пять лет объём отгрузки в обрабатывающих отраслях вырос в 1,2 раза, а без учёта металлургии – в 1,6 раза. Резиденты ОЭЗ «Липецк» демонстрируют ещё более высокие темпы – рост в два раза.

Одной из ключевых задач Координационного совета стало обсуждение мер по повышению производительности. Роботизация рассматривается как важный инструмент для повышения конкурентоспособности предприятий, особенно в условиях санкционного давления и глобальных технологических трендов.

На встрече обсуждались механизмы взаимодействия между промышленными предприятиями и интеграторами, которые внедряют робототехнические решения и возможность создания в Липецкой области центра компетенций промышленной робототехники.

Правительство РФ уже разработало меры поддержки, включая льготное кредитование, лизинг роботов, субсидии на модернизацию производства и помощь интеграторам. Эти шаги направлены на ускорение внедрения роботов и развитие отечественной промышленной робототехники.