Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном митинге, посвящённом 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В числе собравшихся на площади Героев в Липецке также были представители силовых структур, общественных, ветеранских организаций, бойцы СВО и школьники. Память советских солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и возложением цветов.

«872 дня голода, постоянных бомбардировок и сотни тысяч смертей. Но ленинградцы выстояли. Они выстояли, чтобы жить, чтобы победить, чтобы дать будущее своим детям и всей стране. Это подвиг, который невозможно измерить. Он в стойкости миллионов людей. В каждом кусочке хлеба, который распределялся по граммам. В каждой «полуторке» проехавшей по Дороге жизни. В каждом ленинградце, который, несмотря ни на что, шёл на работу, на завод, тушил «зажигалки», погибал на оборонительных рубежах», — прокомментировал событие глава региона. В Липецкой области проживают 25 человек, переживших блокаду. Для них действуют все положенные льготы, соцобслуживание осуществляется бесплатно.