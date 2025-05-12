Игорь Артамонов принял участие в митинге у Вечного огня в Липецке

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 Мая возложил цветы к Вечному огню на площади Героев в Липецке. Участие в митинге у обелиска Вечной Славы приняли главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, руководители госвласти, силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, делегация из сербского города-побратима Крушевац, жители Липецка. Они почтили память героев, отдавших жизни за свободу минутой молчания.

«День Победы – это не только парады и салюты. Это, прежде всего, память. Наш народ тогда выстоял, победил, потому что был един и знал, за кого и за что воюем. Потому что верил, что будем жить, только надо преодолеть, надо победить. Каждый город, каждое село Липецкой области хранит эту память. Почти 250 тысяч липчан ушли на фронт. Оставшиеся ковали победу в тылу. Мы должны не просто помнить это, а быть достойными преемниками тех героев. От всей души благодарю ветеранов, которые оставили нам мир, свободу и право жить. Низкий вам поклон», – сказал в поздравлении Игорь Артамонов.