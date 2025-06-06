Игорь Артамонов принял участие в награждении лучших соцработников Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения лучших социальных работников региона, приуроченной к их профессиональному празднику. Торжественный прием состоялся в здании государственного театра танца «Казаки России». Вместе с губернатором почетные звания и областные премии вручил председатель облсовета Владимир Сериков.

«Министерство заботы и благополучия жителей Липецкой области — так мы неофициально называем региональное министерство социальной политики. И, пожалуй, это самое точное определение той работы, которую они делают каждый день. Именно сотрудники этой сферы не позволяют одиноким людям чувствовать себя забытыми. Становятся точкой опоры для тех, кому тяжело. Благодаря им в Липецкой области никто не остаётся один на один со своими трудностями», – отметил Игорь Артамонов.

День социального работника в 2025 году отмечают около 5000 жителей Липецкой области. За словосочетанием «социальный работник» стоит много профессий – руководители отделений и помощники по уходу, медсестры и семейные кураторы. Кто-то из них трудится в стационарных учреждения соцзащиты, кто-то ежедневно навещает своих подопечных на дому, принося им продукты, лекарства и даря тепло человеческого общения. В 2025 году услуги во всех формах социального обслуживания получили около 16 500 граждан, из них примерно 2 300 человек в стационарной форме – в интернатах, реабилитационных центрах.

Больше 14 000 жителей Липецкой области получают услуги соцработников на дому. Отдельно внимания заслуживает труд так называемых «бирюзовых» команд. Их в регионе 22. На обслуживании у 136 специалистов находятся 460 человек, чьё состояние требует особого внимания и навыков по уходу – лежачие люди, восстанавливающиеся после тяжелых травм, болезней, операций, инсультов.

Социальные работники стоят на страже благополучия старших жителей региона, развивая проект «Липецкое долголетие». Число граждан старше 55 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, постоянно увеличивается. С момента старта проекта в 2021 году количество участников проекта многократно выросло и превысило цифру 34 000 человек. Им бесплатно предлагается более 50 видов активностей, среди которых плавание, йога, рыбалка, пулевая стрельба, скандинавская ходьба, оздоровительная гимнастика, даже картинг и скалолазание. Для этих целей главами муниципальных образований предоставляются сотни современных, хорошо оснащенных площадок по всей территории Липецкой области.