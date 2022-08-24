Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в пленарной сессии областного образовательного форума. Она состоялась в городе Грязи. Форум объединил в очном формате 800 педагогов, они работали на семи площадках. По видеосвязи к коллегам могли присоединиться все педагогические работники региона, желающие обсудить актуальные вопросы современного образования.

Игорь Артамонов поздравил учителей с наступающим 1 сентября, поблагодарил педагогов за высокие достижения и обозначил важные задачи развития региональной сферы образования. В частности, подчеркнул, что большое внимание будет уделяться развитию IT-навыков у школьников.

Губернатор сообщил, что до 2025 года в регионе планируется капитальный ремонт более 60 школ. «Мы планируем ремонтировать школы в городах и сёлах и переоснащать их. Дети должны учиться в достойных условиях, а педагогам необходима хорошая материальная база», – отметил Игорь Артамонов.

Также глава региона рассказал о планах по возрождению лагеря «Прометей». Он должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи. В качестве основного направления рассматривается развитие IT-специализации и создание на базе лагеря так называемого интеллект-центра.

В рамках торжественной части состоялось награждение педагогов. Были вручены нагрудные знаки «За верность профессии» и «Молодость и профессионализм».