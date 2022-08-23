Первый и единственный в Центральном федеральном округе всесезонный каток открыт на территории липецкого кластера детских оздоровительных лагерей. Старт его работе дал руководитель региона Игорь Артамонов.

Каток построили на областные средства, вложили 12 млн рублей. Размер площадки – 30х50 метров, лёд искусственный. Детей здесь будут учить кататься на коньках, можно играть в мини-хоккей и при необходимости использовать арену как тренировочную базу для юных спортсменов. В перспективе здесь откроется прокатный сервис.

Каток будет доступен отдыхающим «Орлёнка», «Чайки» и «Ёлочки». Это так называемый липецкий кластер детских оздоровительных лагерей. У них одна общая территория с бассейном, большим верёвочным городком, троллейным спуском, зоной для игры в лазертаг. В планах – строительство арт-площадки и амфитеатра, зоны спорта с тиром, велосипедной и лыжной трасс, скалодрома, полосы препятствий.

«Создаётся замечательная инфраструктура, рассчитанная на интересы современных детей, – сказал Игорь Артамонов. – У нас много планов. Кластер детских лагерей продолжит развиваться, отдых здесь станет комфортнее, разнообразнее и полезнее для здоровья. Планируем обновить на территории дорожное покрытие и материальную базу».

После открытия катка губернатор принял участие в празднике, посвящённом дню Государственного флага России. Его отметили масштабным флешмобом «Вперед, Россия!» В нём приняли участие больше тысячи детей из шести загородных лагерей. Также были приглашены дети из Донецкой Народной Республики, проживающие в пунктах временного размещения, и ребята, приехавшие на каникулы из Володарского района, над которым Липецкая область взяла шефство.