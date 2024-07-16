Межрегиональная конференция «Развиваем контрактную систему Вместе» проходит в Липецкой области. Она стартовала сегодня и рассчитана на два дня. Участвуют представители 30 субъектов, 300 заказчиков. Участников конференции поприветствовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В конференции участвуют специалисты федеральных ведомств и коллеги из разных регионов страны. Они могут поделиться опытом и лучшими практиками, подготовить совместные предложения по изменению действующего законодательства. Важная цель конференции — это повышение качества поставляемых товаров, своевременность строительства социальных и объектов и экономия бюджетных средств», — отметил Игорь Артамонов.

В качестве спикеров на конференции выступят спикеры из Минфина России, ФАС России и других федеральных структур и ведомств, квалифицированные эксперты в сфере закупок. Они выступят с вопросами, связанными с ключевыми изменениями в сфере закупок, дальнейшей цифровизации закупочных процессов, а также расскажут об особенностях закупок в медицинской сфере, о новых правилах в сфере корпоративных закупок, а также расскажут бизнесменам, как участвовать в госзакупках просто в рамках проекта «Субъекты малого и среднего предпринимательства — участвовать в закупках ПРОСТО!».

Помощь малому и среднему бизнесу в кризисных условиях является одной из приоритетных задач, которые ставит государство в рамках общей концепции развития бизнеса, а липецкий опыт методологической поддержки и сопровождения представителей бизнеса вызвал интерес у коллег из других регионов.

Закупочная деятельность Липецкой области за 2023 год получила высокую оценку на федеральном уровне. Так, регион стал лидером индекса эффективности закупочной деятельности и обладателем сертификата Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов «РОСТ». Липецкая область отмечена как лидер рейтинга цифровизации региональных информационных систем в сфере закупок, по оценке ФАС России Липецкая область заняла первое место среди субъектов РФ по уровню конкуренции в закупках находится в числе лидеров по экономии бюджетных средств входит в категорию субъектов РФ с высоким уровнем конкуренции в сфере закупок. По итогам 2023 года контрактной системе региона присвоено второе место в категории «Высокая прозрачность».