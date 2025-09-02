Игорь Артамонов принял участие в открытии крупнейших школ Липецкой области

Торжественное открытие двух новых школ состоялось накануне в Липецке. Церемонии прошли при участии губернатора региона Игоря Артамонова. Он поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года и отметил важность появления таких образовательных площадок.

«Эти школы – современные образовательные центры, оснащённые передовым оборудованием. Мы создаём условия, где каждый ребёнок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией. Особенно важно, что обе школы имеют ярко выраженную профильную направленность – от естественно-научных дисциплин до инженерно-технологических специальностей», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Новая школа №58 в Елецком микрорайоне будет естественно-научного профиля. Она рассчитана на 1225 учащихся. Для практических занятий созданы лаборатории с гидропоникой и аэропоникой, классы по БПЛА, виртуальной и дополненной реальности. Открыты несколько спортзалов, скалодром, студия хореографии, актовый зал на 600 мест. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для опытов и экспериментов. Есть кабинеты психолога и логопеда. На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки и зоны отдыха. Кроме того, здесь открылась «Школа креативных индустрий», где дети будут бесплатно учиться дизайну, фотографии, съёмке и монтажу. Для Липецка это уже вторая ШКИ.

Школа в районе Опытной станции, рассчитанная на 1500 учащихся, стала крупнейшим образовательным учреждением региона. Четыре корпуса включают в себя специализированные лаборатории робототехники, БПЛА и радиоэлектроники. У школы инженерно-технологический профиль с ориентацией на углублённое изучение математики, информатики, физики, технологии. Для творческого развития учащихся созданы студии телевидения и изобразительного искусства. Спортивная инфраструктура включает тренажёрный зал, залы борьбы и гимнастики, а также футбольное поле.

Оба учебных заведения оснащены современным цифровым оборудованием и предназначены для реализации программ дополнительного образования.