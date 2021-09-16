Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, глава Липецка Евгения Уваркина, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер приняли участие в открытии обновленной площади и фонтана у Дворца спорта «Звёздный». Вместе они нажали символическую кнопку запуска фонтана.

«Общественное пространство великолепное. При поддержке Сбербанка мы сделали хороший, качественный, отвечающим мировым стандартам объект. Больше всего мне понравилось настроение людей. Все счастливые и довольные, дети бегают вокруг фонтана. Это самое главное. Уверен, что обновлённая площадь у «Звёздного» станет таким же местом притяжения, как и Быханов сад», – отметил Игорь Артамонов.

Реконструкция общественного пространства началась по инициативе Игоря Артамонова. Концепцию обновления выбрали сами жители. Был объявлен конкурс, в результате которого победил проект преображения площади в космической стилистике. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и при поддержке Сбербанка. На площади появились несколько функциональных зон, рассчитанных на людей разного возраста. Для детей создана модель Солнечной системы и современная площадка с подсветкой, для подростков обустраивается скейтпарк. Для всех – комфортные места отдыха, современные павильоны и уникальный фонтан площадью 490 квадратных метров.

Фонтан посвящён космической тематике – облицовка и водные картины имитируют движение планет вокруг Солнца. Диаметр условной чаши фонтана – 25 м. Фонтан имеет шесть режимов работы – статический, динамический, светодинамический, светомузыкальный, детский игровой, проекционный.

Водные картины формируются из почти 500 струй: водный экран, крылья лебедей, туманы, вертикальные и наклонные струи с индивидуальным управлением, пенные столбы, шатры, бегущая волна. Фонтан обладает функцией проецирования видеороликов и лазерных шоу. Трансляция будет осуществляться посредством современного лазерного и проекционного оборудования.

Это 22-й фонтан, открытый Сбербанком. Подобные объекты есть в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе и Нижнем Новгороде, Владивостоке и других городах, но только в Липецке фонтан предполагает возможность круглогодичной эксплуатации. Зимой он будет работать как каток.

«Уверен, что этот фонтан станет не только украшением площади, но и всего города. Ведь это не просто достопримечательность — это мультимедийный фонтан, который можно использовать в образовательных проектах, как интерактивный элемент на городских праздничных мероприятиях и в других развлекательных проектах, чтобы дарить радость и положительные эмоции жителям и гостям города», – сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов,

«Это единственный в России фонтан, который благодаря уникальности своей конструкции может быть трансформирован в зимнее время в каток. Мы рады, что благодаря инновациям фонтанный комплекс может стать одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города как летом, так и зимой», – подчеркнула председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

В честь открытия для липчан устроили праздник. На площади выступили кавер-группа «Нестройные» и группа «7Б». Завершилось торжество фейерверком.