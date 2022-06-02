Презентация нового проекта состоялась сегодня на предприятии «Энергия» в Ельце. Открылась новая современная производственная линия полного цикла по выпуску литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек. Это автономные источники питания, более долговечные и экологичные.

Сегодня предприятие посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он ознакомился с новыми технологиями производства и деятельностью высокотехнологичной компании «Эдванст Энерджи», основанной в 2021 году на базе елецкой «Энергии», где в год способны выпускать более 400 тысяч литий-ионных ячеек. Предприятие активно осваивает гражданский рынок, производя аккумуляторные батареи для складской и клининговой техники, гироскутеров, электросамокатов и велосипедов.

«Замечательно, что производство развивается, запускаются новые проекты, создаются рабочие места. К тому же производство здесь высокотехнологичное, что мы очень приветствуем», — отметил губернатор.

Игорь Артамонов подчеркнул, что компания «Энергия» вносит большой вклад в развитие региона и обеспечение национальной безопасности. Это крупнейшее в России предприятие, выпускающее автономные источники питания с полным циклом производства. Основными потребителями продукции являются Министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, авиакомпании, предприятия топливно-энергетического комплекса, компании, занимающиеся геологией и геофизикой, производители медицинской техники.

«Энергия» имеет собственную научную базу. Штат компании — около двух тысяч человек. Продукция, которую здесь производят, успешно конкурирует с иностранными аналогами по цене и по качеству и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.