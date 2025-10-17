Игорь Артамонов принял участие в открытии нового цеха резидента ОЭЗ «Липецк» – завода «Гермес»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии второго цеха резидента ОЭЗ «Липецк» — производителя промышленных котлов «Гермес». Теперь на заводе будут выпускать крупногабаритную продукцию весом до 65 тонн. Всего в двух цехах смогут производить до 1 000 котлов в год.

Второй цех разместился в новом производственном корпусе площадью 2 700 кв. метров. Здесь будут выпускать два вида котлов: двух- и трёхходовые водогрейные — мощностью до 21,5 мегаватты для городских котельных, крупных предприятий, а также паровые котлы высокого давления — производительностью до 31,5 тонны пара в час для лёгкой промышленности. Первые заказы у компании уже есть.

Котлы, выпускаемые «Гермесом», сделаны только из отечественных материалов. Срок службы до — 25 лет. Липецкое производство компании локализовано на 100%. При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) компания смогла закупить современное оборудование — роботизированные сварочные линии, станки плазменной резки и гибки металла, мостовые краны грузоподъемностью до 80 тонн и цифровые системы контроля качества.

«Открытие нового цеха — это результат соглашения, заключённого на ПМЭФ в 2024 году. Инвестиции свыше 600 миллионов рублей позволили создать условия для выпуска сложной крупногабаритной продукции. Теперь завод будет выпускать до 1000 современных, надёжных котлов в год для коммунальной и промышленной сфер, используя только отечественные материалы. Отмечу и поддержку со стороны ФРП — это позволило предприятию оснастить производство уникальным для страны оборудованием. Это не только рост отдельной компании, но и реальный вклад в укрепление технологического суверенитета и промышленного потенциала нашего региона и страны в целом», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.