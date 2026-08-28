Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии нового завода в ОЭЗ «Липецк». «Сибу Индастриэл» – проект китайского инвестора. Здесь будут производить гранулированные смеси, которые используются при разливке стали.

Продукция «Сибу Индастриэл» востребована крупнейшими металлургическими предприятиями. В их числе группа НЛМК, компания «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия ЕВРАЗ, Трубная металлургическая компания.Такая продукция востребована металлургическими предприятиями по всей стране.

«Это наш стратегический партнёр. И хороший пример импортозамещения. То, что раньше поставлялось из Европы и стоило существенно дороже для наших металлургических предприятий, теперь производится у нас, в Липецкой области. Предприятие уже заключило договоры практически со всеми крупнейшими металлургическими компаниями России. Липецкая продукция будет использоваться на металлургических комбинатах по всей стране, помогая им развивать производство», – сказал Игорь Артамонов.

В строительство завода вложено 1,7 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест. Производственная мощность – до 25 тысяч тонн продукции в год.

«Новое производство – это не только его запуск, но и формирование целого производственного кластера, который в перспективе объединит 2 цеха, собственную исследовательскую лабораторию и профессиональную команду. Это высокий уровень локализации, технологий и дополнительные рабочие места для Липецкой области», – отметил генеральный директор «Сибу Индастриэл» Синь Гуанлян.