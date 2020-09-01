Игорь Артамонов принял участие в открытии новой школы по улице 50 лет НЛМК

Новая инженерно-технологическая школа №27 открылась сегодня в областном центре. В торжественной линейке принял участие глава региона Игорь Артамонов.

«Это был сложный запущенный объект с недобросовестными подрядчиками, уголовными делами, целым рядом проблем. Жители этого района интересовались, спрашивали, что будет со школой на Манеже и не верили, что она запустится, что мы сможем ее сдать ее сдать. Это свершилось. Мы сделали все, чтобы дети пошли сюда 1 сентября. Школа с техническим уклоном, хорошим оснащением, строители сделали бассейн, наполнили его водой. Я рад, что много детей пойдут учиться в эту школу. новых знаний и успехов в учебе», – сказал Игорь Артамонов.









Глава региона посмотрел корпус начальной и средней школы, физкультурно-оздоровительный комплекс. Школа рассчитана на 800 детей. Все будут учиться в первую смену. В здании школы расположены тренажерные залы, тир, большой спортивный зал с раздевалками, душевыми и санузлами, медиацентр, мастерские технического творчества, ремесел, кулинарного искусства, моды и дизайна, столовая с пищеблоком и обеденным залом на 250 посадочных мест, медицинский центр с кабинетами врача, психолога, стоматологическим и процедурным кабинетом.

На втором этаже находится актовый зал на 300 мест, кабинетная зона филологического образования и эстетического воспитания, на третьем этаже – кабинетные зоны математического, инженерно-технологического образования, помещения с лабораториями. Кроме того, в школе есть ресурсный класс для обучения детей с расстройством аутистического спектра и сенсорная комната.

Введение в эксплуатацию школы в районе жилой многоэтажной застройки по улице 50 лет НЛМК в Липецке способствует повышению доступности общего образования и снижению количества детей, обучающихся во вторую смену. Кроме того, направленность образовательных программ школы будет способствовать предпрофильной и профильной подготовки школьников.