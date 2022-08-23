Новая школа открылась сегодня в городе Грязи при участии губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта «Образование». Объём финансирования составил 1 млрд 267 млн рублей.

«Мы видим прекрасную школу, непохожую на другие. Типовой проект здесь смогли превратить в уникальный объект образования, с технической направленностью и особенным подходом к обучению», – отметил губернатор.

Школа состоит из трёх корпусов и рассчитана на 800 учеников. Здесь оборудованы два спортзала, бассейн, большая столовая. Для уроков технологии – несколько лабораторий: со станками, 3D-принтером, швейными машинками и даже кухней.

У школы инженерно-технический профиль. Здесь будут заниматься ранней профориентацией детей и тесно взаимодействовать с предприятиями, в том числе с резидентами ОЭЗ «Липецк». В ближайшее время закупят оборудование для работы по стандартам Worldskills. Планируется открытие IT-куба.

«Администрация района очень ответственно подошла к реализации этого проекта, подрядчика мы выбрали надёжного, и сегодня видим прекрасный результат. По просьбе жителей добавили финансирование и сделали здесь новые дороги и освещение. Надеюсь, наш проект понравится и детям, и родителям, и учителям», – подытожил Игорь Артамонов.