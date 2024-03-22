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Игорь Артамонов принял участие в открытии обновлённого Центра культуры в Елецком районе

3 дня назад

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Первых посетителей сегодня принял обновлённый Центр культуры и досуга в посёлке Газопровод Елецкого района. Его капитально отремонтировали по госпрограмме Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

В церемонии открытия принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «В Елецком районе построено и отремонтировано много социальных объектов. Всё это положительно влияет на качество жизни населения, способствует тому, чтобы люди оставались жить в сельской местности. Надеюсь, что обновлённый Центр культуры понравится жителям. Здесь замечательные творческие коллективы, теперь они смогут реализовать больше своих идей», – сказал губернатор.

На капремонт Центра культуры было направлено почти 30 млн рублей. В здании заменили кровлю, утеплили фасад, установили новые окна. Переоборудовали гримёрную, костюмерную, зрительный зал. Сцену полностью переделали.

«Я сцену хотел сделать более камерной. Мы выкрасили её в чёрный цвет – сделали более театральной. Расширили гримёрку, повесили много зеркал, много света. Теперь хотим приглашать больших артистов, но, главное, у наших коллективов теперь лучше условия для репетиций и больше возможностей для творчества», – прокомментировал директор обновлённого Центра культуры Андрей Кислых.

На базе Центра культуры действуют 27 клубных формирований, из них восемь для детей. Всего здесь больше 250 участников творческой самодеятельности.

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