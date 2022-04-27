Руководитель региона Игорь Артамонов сегодня принял участие в открытии обновлённой Доски почёта, где разместили портреты 30 жителей Липецкой области – лучших представителей различных профессий. Свидетельства им вручил глава региона.

«Здесь представлены лучшие труженики региона, которыми мы очень гордимся, – сказал Игорь Артамонов. – Мы благодарны каждому из вас за ваш труд и любовь к Липецкой области».

Среди награждённых – педагоги, врачи, тренер, социальный работник, машинисты, слесарь, электромонтёр, лесничий и представители других сфер. Все они получили денежные премии в размере 100 тысяч рублей.